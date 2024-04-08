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Регина Тодоренко потеряла голос из-за болезни

Телеведущая Тодоренко рассказала о проблемах со связками из-за болезни

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Телеграм-канал «Регина Путешественница»

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко сообщила в Telegram-канале, что потеряла голос из-за болезни.

Тодоренко призналась, что ей «страшно» терять голос, так как это ее главный инструмент в профессии. Она объяснила, что заразилась от младшего сына около недели назад.

«Уж не понятно, что это за хворь, но у меня она проявилась отсутствием какого-либо звука. А я сейчас работаю почти каждый день, бывают короткие смены, а уж если полный день — пиши пропало…» — пожаловалась телеведущая.

Тодоренко обратилась к врачу перед съемками шоу «Новая Фабрика звезд», чтобы убедиться, что со связками все в порядке. Однако спустя неделю после приема ее голос не восстановился. Блогерша отметила, что делала капельницы и пила лекарства, но ничего не помогло.

«Доктор прописал «молчание», но как?» — заявила артистка.

Тодоренко призвала поклонников беречь себя и быть здоровыми.

В феврале 2024 года Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд».

Создатель «Фабрики звезд» Илья Бачурин понадеялся, что ведущей перезапуска проекта не придется конкурировать с Яной Чуриковой, которая вела оригинальное шоу.

Ранее жена Николая Носкова сообщила о плановой реабилитации артиста.

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