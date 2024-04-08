Никас Сафронов рассказал об отношении к пластике

Художник Никас Сафронов в новом интервью рассказал о своем отношении к пластическим операциям. Его цитирует kp.ru.

Празднующий 68-летие Сафронов не хочет делать пластику, по его словам, потому что после одного раза будет сложно остановиться.

«Мне уже не раз предлагали бесплатно приподнять веки, убрать мешки под глазами. Не хочу. Пусть идет, как идет», — признался он.

Художник добавил, что хотел бы больше времени уделять здоровью: например, больше спать, поскольку он спит по 3-4 часа в день, и заняться спортом — ходить в спортзал хотя бы два-три раза в неделю.

«Знаете, когда-то певица Мадонна открывала в Москве фитнес-клуб, подарила мне пожизненную карту. Но пока он существовал, я туда сходил от силы 5-6 раз», — вспоминает он.

Сафронов также рассказал, что планирует продолжить проводить мастер-классы и выставки в России и за рубежом.

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