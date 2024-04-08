Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никас Сафронов рассказал об отношении к пластике

Художник Сафронов признался, что ему предлагали бесплатные пластические операции

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов в новом интервью рассказал о своем отношении к пластическим операциям. Его цитирует kp.ru.

Празднующий 68-летие Сафронов не хочет делать пластику, по его словам, потому что после одного раза будет сложно остановиться.

«Мне уже не раз предлагали бесплатно приподнять веки, убрать мешки под глазами. Не хочу. Пусть идет, как идет», — признался он.

Художник добавил, что хотел бы больше времени уделять здоровью: например, больше спать, поскольку он спит по 3-4 часа в день, и заняться спортом — ходить в спортзал хотя бы два-три раза в неделю.

«Знаете, когда-то певица Мадонна открывала в Москве фитнес-клуб, подарила мне пожизненную карту. Но пока он существовал, я туда сходил от силы 5-6 раз», — вспоминает он.

Сафронов также рассказал, что планирует продолжить проводить мастер-классы и выставки в России и за рубежом.

Ранее объятый искрами Сергей Безруков примерил адвокатский сюртук на постере «Плевако».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами