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Филипп Киркоров обвинил во вранье Ларису Долину

Певец Филипп Киркоров назвал Ларису Долину врушкой на шоу «Маска»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров пошутил над своей коллегой Ларисой Долиной на шоу «Маска». Восьмой выпуск уже опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам», — заявил артист.

Эту фразу исполнитель произнес после того, как Долина улыбнулась, увидев на сцене Бабочку. Киркоров предположил, что певица узнала по походке скрывавшегося под маской человека, однако попыталась скрыть.

«Беда нашего поколения в том, что врать мы не умеем. Поэтому Лариса Александровна не умеет скрывать, что она увидела все по походке», — признался музыкант.

Накануне сообщалось, что Киркоров довел до слез Тимати и украл песню Жукова. Он выступил в шоу «Звезды» с обращением к жюри, а затем неожиданно обратился к лидеру коллектива «Руки Вверх» Сергею Жукову, перепев композицию группы «Алешка». Киркоров пригрозил звезде, что тот может потерять свой шлягер. Артист предложил Жукову проголосовать за него на шоу, иначе он «помешает» его карьере.

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