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Ольга Будина объяснила, чем вреден «Гарри Поттер»

Актриса Будина заявила, что «Гарри Поттер» стирает человеческие достоинства

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Актриса Ольга Будина считает, что в книгах о «Гарри Поттере» стираются человеческие достоинства и возможности, что и отличает их от советских произведений. Своим мнением артистка поделилась в YouTube-беседе с Вячеславом Манучаровым.

«Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется», — заявила Будина.

Актриса считает, что подобного рода произведения рождают беспомощность у детей, которые всегда будут надеяться на волшебную палочку. Она подчеркивает, что такими книгами зарубежные власти воспитывают «правильный электорат».

«У них (детей за рубежом. — Прим. «Газеты.Ru») такая, как я называю, трансгуманистическая модель, когда ты — немножко робот», — отметила артистка.

Похожей позиции Будина придерживается по отношению к зарубежному кинематографу. Она считает, что за каждым фильмом стоит определенная идеология транснациональных корпораций. Актриса заявила, что любое произведение — пропаганда, а кинематограф — ангажированный бизнес.

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