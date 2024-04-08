Названы самые любимые мультфильмы россиян

Советские мультфильмы оказались самой популярной категорией анимационных произведений среди россиян, сообщается в предоставленном «Газете.Ru» исследовании от онлайн-кинотеатра KION.

«Россияне считают, что любимые мультфильмы из детства научили их таким качествам, как понимание добра и зла, доброта, дружелюбие, забота о близких, ценность человеческой жизни и храбрость», — отмечается в исследовании.

При этом вкусовые предпочтения различаются у респондентов в зависимости от возраста. Молодые люди от 18 до 24 лет назвали самыми любимыми мультфильмами из детства «Смешарики», «Ну, погоди!», «Наруто», «Шрек», «Маша и Медведь», а в топ персонажей вошли Шрек, Губка Боб, Кунг-фу Панда, Волк из «Ну, погоди!» и Золушка.

Опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет выделили такие мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Король Лев», «Простоквашино», «Шрек», «Жил-был Пес», отметив в лидерах Кота Матроскина, Симбу, Шрека, Золушку и Русалочку.

Россияне в возрасте 35-44 лет предпочитают такие советские мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Жил-был пес», «Домовенок Кузя» и «Маугли». Любимые мультперсонажи в этой возрастной категории — Кот Матроскин, Винни Пух, Домовенок Кузя, Заяц и Волк из «Ну, погоди!».

Старшее поколение призналось, что чаще всего смотрит «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Тайну третьей планеты», «Жил-был пес» и «Остров сокровищ», а любит — Кота Матроскина, Волка из «Ну, погоди!», Домовенка Кузю, Винни Пуха и Карлсона.

Большинство россиян заявили, что любят смотреть мультфильмы, и делают это регулярно: 33% опрошенных смотрят их несколько раз в неделю, 21% — несколько раз в месяц, около 18% — один раз в неделю. В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по всей России.

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