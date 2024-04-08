Никас Сафронов о необычных подарках: икона, медвежья шкура и леопард

Художник между Никас Сафронов признался, что не будет широко праздновать свое 68-летие, и вспомнил о необычных подарках на день рождения. Его слова передает kp.ru.

«В этом году мне хотели подарить маленького леопарда стоимостью 9 млн рублей. Но я отказался от щедрого подарка и попросил маленького мейн-куна, его привезут специально для меня из Бельгии», — рассказал живописец.

Он подчеркнул, что планирует назвать кота «Комсомольцем» и понадеялся, что питомец не будет драть дорогую мебель, добавив: «А то не уживемся».

Сафронов также вспомнил, что однажды ему подарили на день рождения старую икону Тихвинской Божьей матери 16 века, которую художник отреставрировал и планирует подарить местному мужскому монастырю. В подарок от футболиста Станислава Черчесова художнику достался мяч, которым спортсмен забил пенальти в матче между Испанией и Россией в 2018 году, а от бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева — медвежья шкура.

В конце февраля Сафронов признался, что шансонье Вилли Токарев дарил ему шахматы из тюрьмы. Он также вспомнил, как в определенный момент одолжил музыканту денег на операцию на сердце.

Ранее сын Михаила Круга Александр написал новую песню ко дню рождения отца.