Александр Домогаров может завершить карьеру из-за болезни

Актеру Александру Домогарову диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Для этого недуга характерно поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении.

У Домогарова, по данным канала, также обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез — уплотнение позвонков. Shot заявляет, что из-за проблем со здоровьем актеру становится труднее работать: несмотря на продолжающуюся службу Домогарова в Театре Российской Армии, актер выходил на сцену с собственными проектами в июле прошлого года. Канал предполагает, что артист может завершить карьеру.

Сейчас, добавляет Shot, Александру Домогарову предстоит длительное лечение, которое пройдет в несколько этапов: изначально актеру нужно будет пить таблетки и делать уколы, а затем ходить на физиотерапию и гимнастику.

В конце февраля 60-летний Домогаров признался, что к своему возрасту попробовал в профессии далеко не все. Он напомнил, что многие классические произведения до сих пор получают новые интерпретации и трактовки.

Ранее сын Михаила Круга написал трогательную песню ко дню рождения отца.