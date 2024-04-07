Буланова рассказала, готова ли снова стать мамой: «Я не против»

Певица Татьяна Буланова призналась, что подготовилась к рождению ребенка и заморозила свои яйцеклетки, чтобы подарить наследника своему молодому супругу Валерию Рудневу. Ее слова передает «НТВ».

«Когда только Валера финансово все это сможет скомпоновать и реализовать, я все отдаю на откуп ему. Все он сделает. Пожалуйста, я не против», — призналась исполнительница.

Она подчеркнула, что не готова самостоятельно вынашивать ребенка, поэтому планирует воспользоваться услугами суррогатной матери. Буланова также поделилась деталями личной жизни своего 31-летнего сына Александра, который расстался со своей невестой. По словам артистки, сейчас наследник свободен, но переживает личную драму.

«Нет рецепта от разбитых сердец, от неразделенной любви, от каких-то измен. Это печально все, но это надо понять. Он нормальный парень, умный, классный, хороший, добрый, думающий, поэтому я верю, что все будет хорошо», — подчеркнула артистка.

В 2023 году Буланова вышла замуж за теннисиста Валерия Руднева, который на 19 лет ее моложе. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, спортсмен мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала.

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