«У нас не было дачи»: Севиль рассказала о возрастном увлечении

Певица Севиль в интервью «Пятому каналу» призналась, что с возрастом стала увлекаться садоводством.

«У нас не было дачи, у нас был огород в родительском частном доме. Естественно, мы там пололи грядки, выкорчевывали сорняки. Я даже задумываюсь о том, как круто иметь в своем саду гортензии, как классно их вырастить самим. Я, конечно, не про морковку и огурцы, но какие-то роскошные цветы в своем дворе иметь — это, конечно, роскошно», — заявила Севиль.

По словам артистки, именно с пришедшими годами в ней пробудилась любовь к садовому мастерству. При этом артистка не знает, радоваться ей новому увлечению или нет. Тем не менее Севиль выразила признательность всем специалистам, причастным к выращиванию садовых культур.

19 марта на Исторической сцене Большого театра состоялось знаковое культурное мероприятие международного масштаба – VI церемония вручения музыкальной премии BraVo. В честь этого события 12 марта в ресторане Quadrum прошел торжественный гала-ужин.

Одной из гостьей вечера стала певица Севиль. Для ужина она предпочла черное облегающее платье с блестками и разрезами на талии. На мероприятии певица появилась вновь одна — без рэпера Artik.

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