Дуэйн Джонсон пожалел, что поддержал Джо Байдена на выборах в 2020 году

Актер Дуэйн Джонсон в интервью передаче Fox & Friends Weekend признался, что не станет поддерживать Джо Байдена на грядущих выборах президента США.

«Доволен ли я положением дел в Америке сейчас? Скажу, что нет. Считаю ли я, что ситуация улучшится? Я в это верю, я оптимистичный человек и верю, что будет лучше. Несколько лет назад я выразил поддержку Байдену, так как считал, что это было лучшим решением для меня на тот момент... Сделаю ли я то же самое в этом году? Ответ – нет», — высказался Джонсон.

20 марта стало известно, что Джо Байден и Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.

Ранее Настя Ивлеева решила отсудить у россиянки более 600 тысяч рублей из-за плохой картошки.