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Паулина Андреева рассказала о проблемах из-за брака с Бондарчуком: «Никто не доверяет»

Актриса Паулина Андреева пожаловалась на недоверие из-за брака с Бондарчуком

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Паулина Андреева в разговоре с YouTube-проектом «Театральный журнал» рассказала о проблемах из-за брака с режиссером Федором Бондарчуком.

«Так как я замужем за очень известным режиссером, вокруг меня очень мощный фон. Это очень яркое обстоятельство само по себе. То есть фон глобального недоверия к моим затеям. И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору», — призналась Андреева.

По словам актрисы, многие коллеги Бондарчука предполагали, что Андреева заведет его «за Магадан». Она пожаловалась, что в такой атмосфере трудно работать, потому что ей «никто не доверяет». Артистка уточнила, что она чувствует в себе силы создать хороший сценарий, но отсутствие поддержки и тотальное недоверие ее силам делают этот процесс очень тяжелым.

«Сценарный цех просто разносил в пух и перья еще на этапе узнавания о том, что я что-то собралась писать. Там очень конкурирующая среда, специфическая достаточно», — заявила Андреева.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. В марте 2021-го у супругов родился сын, которого они назвали Иваном. Паулина Андреева выступает в театре и пробует себя в сценарном деле (в 2020 году на экраны вышел драматический сериал «Псих», а в 2023 — сериал «Актрисы») и мечтает о дебюте в качестве режиссера.

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