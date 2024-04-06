Настя Ивлеева решила отсудить у россиянки более 600 тысяч рублей из-за плохой картошки

Блогер Настя Ивлеева хочет отсудить 622 тысячи рублей у россиянки, которая поставляет картошку для ее чипсов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Компания ООО «Коленки пчелы», которая производит чипсы и газировку с лицом Ивлеевой, уличила предпринимательницу Людмилу Ботникову в поставках некачественного сырья. Сама блогер владеет 45% долей в фирме, у двух других совладельцев по 27,5%. «Коленки пчелы» недовольны поставками сырья из Оренбурга, поэтому потребовали компенсацию в 622 тысячи рублей через суд.

Недавно сообщалось, что Тимати и Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей. В компании ООО «Фест» Тимати принадлежит 25%, еще столько же у Егора Крида, остальные 50% — у ресторатора Антона Пинского. В 2023 году партнеры запустили в центре Москвы «Гуччи кафе», закрывшееся через полгода работы. За это время выручка фирмы, по данным издания, составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — минус 31,6 миллиона рублей.

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