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Солистка «Города 312» объяснила свое поражение на «Голосе» проблемами со здоровьем

Певица Диана Макарова пожаловалась на проблемы со связками на «Голосе»

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Голос/VK

Певица и солистка группы «Город 312» Диана Макарова в интервью «СтарХиту» призналась, что выступала на «Голосе» с проблемами со связками.

«Последний этап был для нас очень тяжелым. И плюс на момент съемок у меня были большие проблемы с голосом. Меня подвело здоровье — у меня связки смыкались на одну треть, поэтому полностью свой потенциал я не могла показать», — посетовала Макарова.

Она добавила, что новые коллеги из «Города 312» пришли поболеть за нее на этапе нокаутов. По словам Макаровой, присутствие друзей на трибунах придавало ей вдохновения и сил. Артистка поблагодарила «Голос» за опыт и уникальную возможность и напомнила, что в день ее вылета из проекта у них с экс-солисткой коллектива Аей вышла совместная песня.

«Спасут меня или нет, я не знала, конечно же, как и обо всем исходе этапа. Но я думаю, что даже не смогла бы участвовать в проекте полноценно, посвящать ему все свое время, так как у нас началась работа с коллективом. Мы уже пишем альбом», — резюмировала Макарова.

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