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Стало известно о налоговых долгах Розы Сябитовой

Shot: телеведущая Роза Сябитова задолжала ФНС 250 тысяч рублей

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РИА «Новости»

Телеведущая Роза Сябитова должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Сябитова уже получила уведомление с требованием оплатить задолженность. В случае неуплаты у артистки могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Роза Сябитова начала свою карьеру на телевидении в 2007 году в шоу «Ищу любовь». Она стала наиболее известна по программе «Давай поженимся!», где выступает ведущей.

В феврале Сябитова сообщила, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. Сваха не тратит эти деньги и хранит их на счете. Она объяснила, что живет на другие доходы. Телеведущая подчеркнула, что не жалуется на свою пенсию, в отличие от других знаменитостей. По словам свахи, она не привыкла так поступать из-за воспитания.

В апреле Сябитова призналась, что не смотрит российские сериалы. Сваха отметила, что периодически сама снимается в отечественных проектах, хоть их и не смотрит. Она назвала себя дорамщицей. Телеведущая призналась, что очень любит смотреть южнокорейские сериалы.

Ранее Роза Сябитова рассказала, чего ей не хватает в «Давай поженимся!».

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