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Кудрявцева впервые пришла в зал после перелома

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала кадры из спортивного зала после перелома

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что впервые пришла в зал после перелома ноги.

Кудрявцева отметила, что до сих пор проходит реабилитацию. Она опубликовала видео, на которых делает упражнения. Артистка неспешно соблюдает инструкции, которые ей выдает тренер.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Телеведущая также заявляла, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции. В ролике ведущая небыстро, но аккуратно передвигается на костылях. Она встречается с сотрудниками, улыбается и машет костылем оператору.

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