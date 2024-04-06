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Клуб, где прошла «голая» вечеринка, открылся под новым названием

Клуб «Мутабор» открылся под новым названием ARMA

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iamgeegun/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram

Клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, открылся под новым названием. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Заведение было переименовано в ARMA. В нем уже прошла первая вечеринка, приуроченная к девятилетию музыкального лейбла System 108. По данным издания, мероприятие посетило около тысячи человек, а на входе людей тщательно обыскивали и отбирали любую еду, напитки и таблетки. Как отмечает Shot, у некоторых девушек забрали помады и блеск для губ. Билет можно было приобрести только за наличные.

Издание уточнило, что в помещении был сделан ремонт после скандальной вечеринки – кровати убрали, стены перекрасили и «освежили» туалеты.

21 марта на «Мутабор» подали исковое заявление в Лефортовский районный суд. Истец Алясов А. Н. потребовал взыскать с заведения 30 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред, который клуб причинил мужчине из-за проведения «почти голой» вечеринки Ивлеевой.

25 марта сообщалось, что «Мутабор» не возобновил свою деятельность, несмотря на истечение срока назначенного судом запрета из-за «голой вечеринки» Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты тоже извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Эвелина Бледанс заступилась за Лолиту после «голой» вечеринки.

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