Клуб, где прошла «голая» вечеринка, открылся под новым названием

Клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, открылся под новым названием. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Заведение было переименовано в ARMA. В нем уже прошла первая вечеринка, приуроченная к девятилетию музыкального лейбла System 108. По данным издания, мероприятие посетило около тысячи человек, а на входе людей тщательно обыскивали и отбирали любую еду, напитки и таблетки. Как отмечает Shot, у некоторых девушек забрали помады и блеск для губ. Билет можно было приобрести только за наличные.

Издание уточнило, что в помещении был сделан ремонт после скандальной вечеринки – кровати убрали, стены перекрасили и «освежили» туалеты.

21 марта на «Мутабор» подали исковое заявление в Лефортовский районный суд. Истец Алясов А. Н. потребовал взыскать с заведения 30 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред, который клуб причинил мужчине из-за проведения «почти голой» вечеринки Ивлеевой.

25 марта сообщалось, что «Мутабор» не возобновил свою деятельность, несмотря на истечение срока назначенного судом запрета из-за «голой вечеринки» Ивлеевой.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты тоже извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Эвелина Бледанс заступилась за Лолиту после «голой» вечеринки.