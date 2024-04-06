Суд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки

Суд коммуны Монтаржи во Франции поместил актера Алена Делона в режим усиленной опеки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным канала, теперь Делон не может распоряжаться своим имуществом. Все его доходы и собственность перешли в ведение опекуна, имя которого неизвестно. Ограничение может длиться до пяти лет с возможным продлением.

В начале января сообщалось, что один из сыновей Алена Делона, Ален-Фабьен, подал жалобу в суд на сестру за «злоупотребление неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека» в отношении отца. Другой сын Делона — Энтони — также обвинил Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию.

Антони Делон считает, что скрытие этой информации ставит отца в положение психологической слабости и уязвимости. Он также сообщил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не проинформировав о проблемах со здоровьем отца. По словам Антона Делона, он уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, но заявление, которое он подал, не дает оснований для последующего судебного преследования Анушки Делон.

Ранее Водонаева выиграла суд у блогера Петрова.