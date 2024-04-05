Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тимати и Крид потеряли миллионы на ресторанном бизнесе

КП: музыканты Тимати и Егор Крид потеряли 30 млн рублей на «Гуччи кафе»

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Тимати и Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей, следует из данных о доходах музыкантов, опубликованных kp.ru.

Издание уточняет, что в компании ООО «Фест» Тимати принадлежит 25%, еще столько же у Егора Крида, остальные 50% — у ресторатора Антона Пинского. В 2023 году партнеры запустили в центре Москвы «Гуччи кафе», закрывшееся через полгода работы.

За это время выручка фирмы, по данным издания, составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — минус 31,6 миллиона рублей.

Печальные показатели и у Тимати с его фирмой ООО «Виттория», где рэперу принадлежит 25%. Компанией зарегистрирован товарный знак «Еда тут» – это сеть точек быстрого питания. Выручка в 2023 году составила целых 11 миллионов рублей, а вот чистая прибыль ушла в минус на 10 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что российские кинотеатры до сих пор не восстановились после ухода Голливуда.

Ранее Виталий Милонов грубо выругался в адрес сиквела «Джокера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами