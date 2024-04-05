Иностранные музыканты приедут на «Безумные дни» на Урал

Несколько иностранных музыкантов станут участниками фестиваля классической музыки «Безумные дни». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлию Цвиль.

«Одна команда будет представлять Кубу — это четыре музыканта, [они] будут представлять афроамериканскую, латиноамериканскую, кубинскую музыку. И у нас будут два музыканта из Армении», — рассказала она.

Музыкальный марафон в Екатеринбурге в 2024 году пройдет с 27 по 30 июня. Также мероприятия фестиваля запланированы на одной площадке в Первоуральске. Всего организаторы обещают 120 концертов в режиме нон-стоп с участием 600 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Удмуртии и Свердловской области.

Постоянные участники «Безумных дней» Борис Березовский и Камерный московский ансамбль «Musica viva» под руководством Александра Рубина также выступят на Урале.

«Безумные дни» — российская версия французского ежегодного фестиваля La Folle Journee. Аналогичные фестивали проходят в Японии и Польше. Екатеринбург (с 2015 года) — единственный российский город, принимающий фестиваль.

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