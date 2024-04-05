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Представители Расторгуева рассказали о его самочувствии

Администратор солиста «Любэ» Растогуева опровергла информацию о его госпитализации

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Представители лидера российской группы «Любэ» Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости

«Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас», — заявила администратор группы.

В свою очередь, концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации артиста чушью.

5 апреля Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц. По данным источника канала, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. В больницу, по информации канала, певец приехал в сопровождении личного врача.

В свою очередь, супруга 67-летнего Расторгуева заявляла, что его визит в больницу — плановый.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, как ему пришла в голову идея выступать с кошками в цирке.

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