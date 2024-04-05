Филипп Киркоров пригрозил съесть сына Тодоренко, если еще раз увидит его на «Маске»

Телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале опубликовала видео со съемок шоу «Маска».

Артистка пришла в студию вместе со своим сыном Майклом и посадила его рядом с собой в кресло наставника. В момент записи ролика мальчик взял микрофон и начал громко в него кричать, Тодоренко зафиксировала недовольное лицо Филиппа Киркорова и в шутку предположила, что больше приводить на съемки детей ей не стоит.

«А мы сегодня на «Маске» снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая. Не приводить больше детей на съемки, да?» — улыбнулась телеведущая.

В ответ на это певец с хмурым видом признался, что день у него задался не лучшим образом, и пошутил, что съесть детей Тодоренко, если она еще раз приведет их на съемки.

С 2018 года Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым, у них двое сыновей: помимо старшего Михаила, они растят Мирослава. Тодоренко была ведущей проекта «Орел и решка» с 2014 года, после чего стала популярной.

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