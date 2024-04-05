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Федор Бондарчук рассказал, какой жанр кино его всегда привлекал

Режиссер Федор Бондарчук признался, что всегда мечтал снимать фантастику

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Пресс-служба more.tv

Режиссер Федор Бондарчук в преддверии релиза «Сто лет тому вперед» признался, что всегда мечтал заниматься съемками фантастики. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики — Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем самих себя», — отметил Бондарчук.

Он добавил, что в детстве, как и многие другие его современники, увлекался чтением фантастических романов братьев Стругацких и Станислава Лема. По словам Бондарчука, раньше режиссеры фантастического кино в России были вынуждены цитировать голливудские картины. Сейчас же режиссер планирует опираться исключительно на произведения российского кинематографа за последние 30 лет.

Роль Алисы Селезневой сыграла Дарья Верещагина, Коли Герасимова — Марк Эйдельштейн. Кроме того, в картине приняли участие Александр Петров в роли космического пирата Весельчака У и Константин Хабенский в роли профессора Селезнева.

Ранее в Госдуме объяснили, чем вызван отказ в прокате нового фильма Гая Ричи.

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