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В Госдуме объяснили, с чем вызван отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

Депутат Драпеко назвала отказ в прокате нового фильма Гая Ричи логичным

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Решение министерства культуры России не выдавать прокатное удостоверение боевику «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи является логичным в нынешних условиях. Таким мнением в беседе с НСН поделилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Это абсолютно правильная политика, потому что мы вкладываем свои федеральные деньги в российские фильмы. Это бюджетные деньги, получаемые от налогоплательщиков. Поэтому мы должны эти деньги вернуть. Естественно, в таком случае речь идет о протекционизме в отношении национального кинематографа. А Гай Ричи очень хороший режиссер», — отметила депутат.

Драпеко также предположила, что россияне смогут посмотреть фильмы режиссера «в любое время».

Боевик «Министерство неджентльменских дел» должен был получить прокатное удостоверение на 25 апреля. Картина основана на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Съемки фильма проходили в Турции и Великобритании.

Ранее в Минкультуры объяснили отказ в прокате нового фильма Гая Ричи.

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