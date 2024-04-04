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Роза Сябитова рассказала, почему не дружит с Ларисой Гузеевой

Телеведущая Сябитова призналась, что не общается с Гузеевой вне съемок

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая Роза Сябитова вспомнила, что еще в начале появления программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева посоветовала свахам не дружить друг с другом вне камер. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!» — призналась женщина.

По словам ведущей, она находится в приятельских отношениях с Гузеевой, однако коллеги по программе не пересекаются за пределами студии. Она заявила, что подобного рода рабочие отношения оправдали себя за время существования проекта. Сябитова подчеркнула, что это позволяет звездам не ссориться и делать интересный контент.

«Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне, поэтому нам и удается сохранять дружеские отношения», — в то же время заявила сваха.

Недавно Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши. Она призналась, что стала реже заниматься сексом в последние два года.

Ранее сообщалось, что Киркоров увеличил свои доходы после «голой» вечеринки.

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