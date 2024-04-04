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Лерчек расплакалась на камеру и пожаловалась на самый сложный период в жизни

Блогер Лерчек заявила, что ей тяжело жить на фоне развода и проблем с налоговой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) расплакалась на камеру и призналась, что переживает самый сложный период своей жизни.

«Я не люблю показывать слезы, вы знаете это. Но сейчас я переживаю очень сложный период в жизни. Самый сложный, наверное… И эмоционально мне очень плохо… Особенно когда при этом надо продолжать работу, выплачивать долги, жить и не сойти с ума», — посетовала Лерчек.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

22 марта Чекалина подала на развод. 25-го числа было рассмотрено дело мировым судьей 246-го судебного участка Москвы, однако супруги не пришли на заседание.

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