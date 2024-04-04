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Киркоров увеличил свои доходы после «голой» вечеринки

Компания певца Киркорова заработала почти 200 млн рублей, несмотря на скандал

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ЧБД/VK

Выручка компании «ФК Продакшн» певца Филиппа Киркорова составила 195 млн рублей, несмотря на «отмену» артиста после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Чистая прибыль у бизнеса артиста выросла на 1 тыс. процентов в 2023 году. Отмечается, что «ФК Продакшн» занимается выпуском песен и клипов, а также через нее Киркоров получает гонорары за выступления.

В конце декабря Киркоров попал в скандал после участия в «голой» вечеринке. Позднее он извинился, однако все равно столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров. В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Ранее Анита Цой заявила, что Лолита сильно переживала из-за бойкота на ТВ.

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