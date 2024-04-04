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Денис Кукояка вспомнил, как ходил на свидания с Муцениеце ради роли

Певец Денис Кукояка признался, что Муцениеце учила его актерскому мастерству

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Гуд Стори Медиа

Блогер и музыкант Денис Кукояка на YouTube-шоу «Я себя знаю» рассказал, как Агата Муцениеце готовила его к роли в фильме «Гражданский брак».

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Лена (супруга Дениса. — «Газета.Ru») знает про это. Мы типа заземлялись. В глаза друг другу долго смотрели. А потом мы с ней на площадке целовались», — рассказал Кукояка.

По словам Кукояки, ему было непривычно поведение Муцениеце, так как после поцелуев в кадре артистка могла без лишних эмоций развернуться и уйти с площадки. Блогер пошутил, что девушка могла хотя бы попрощаться после поцелуев понарошку.

Кукояки поженились в 2014 году. В свой день рождения блогер включил на телевизоре французскую музыку и поставил на фон Эйфелеву башню, чтобы сделать своей возлюбленной предложение. В феврале 2023-го музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж.

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