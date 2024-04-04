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Цой о переживаниях Лолиты после «голой» вечеринки: «Потрясли ее грустные глаза»

Певица Анита Цой заявила, что Лолита сильно переживала из-за бойкота на ТВ

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Анита Цой заявила в беседе с mk.ru, что Лолита Милявская в глубине души сильно переживает из-за бойкота на ТВ и отмененных концертов после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

По словам Цой, временами эмоциональный фон Лолиты бывает «на пределе». Артистка переживает, что скандал может сказаться на здоровье коллеги.

«При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена — как вода для цветка. Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было. Она оплатила неустойки коллективу и прокатчикам по всем несостоявшимся концертам», — отметила певица.

Цой заявила, что Милявская понесла серьезные финансовые потери из-за отмены концертов. Она отметила, что коллега сильно переживает за дочь и 80-летнюю мать. По словам артистки, Лолита — единственный кормилец в семье. Певица призналась, что предлагала материальную помощь коллеге, но та отказалась.

Цой добавила, что у нее не изменилось отношение к Милявской. Она назвала Лолиту крепким, профессиональным артистом и «по-настоящему порядочным» человеком.

«Дружба — это не когда все хорошо, а когда плохо. Поэтому я всем сердцем стараюсь ее поддерживать, чем могу и как могу», — отметила Цой.

Ранее Шаляпин заявил, что участники вечеринки Ивлеевой ходили с поклонами к олигархам.

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