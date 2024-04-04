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Юрий Куклачев заявил о повышенных мерах безопасности на юбилейном концерте после теракта

Клоун Юрий Куклачев заверил, что его юбилейный концерт будет защищать Росгвардия

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Андрей Соломонов/РИА «Новости»

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев в разговоре с «Пятым каналом» рассказал о повышенных мерах безопасности на его юбилейных концертах в Москве.

«Что бы ни произошло, жизнь продолжается, и праздник у детей, который мы задумали провести 12,13 и 14 апреля, мы будем проводить, нам разрешили… Росгвардия пообещала, что будут беспрецедентные [меры безопасности]. Ни один волосок с ребенка… Вообще не может быть на эту тему разговора», — высказался Куклачев.

Артист считает, что после теракта в «Крокус Сити Холле» во всех российских городах на массовых мероприятиях должны обеспечить повышенные меры безопасности. Куклачев отметил, что сейчас это предписание касается преимущественно крупных городов. Клоун выразил мнение, что ситуация в мире нынче неспокойная, а значит, безопасность людей должна быть на первом месте.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Родион Газманов возмутился вопросу о смене фамилии брата.

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