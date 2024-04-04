Молодого Платона оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэперу Молодому Платону (настоящее имя Платон Степашин) назначен административный штраф за пропаганду наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Административное дело в отношении Степашина рассмотрел Никулинский районный суд города Москвы. Суд выяснил, что Степашин опубликовал в социальных сетях и в открытом доступе на музыкальных платформах песню, в текстах которой имеются признаки пропаганды наркотических средств, психотропных веществ или способов их употребления.

Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Молодому Платону 19 лет. Он начал музыкальную карьеру в 14 лет и с 2019 года выпустил четыре альбома.

Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) за нарушения правил работы иностранного агента. Суд пришел к выводу, что Белый опубликовал пост на платформе «Дзен» в сентябре 2023 года без маркировки иноагента.

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