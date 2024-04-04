Роза Сябитова заявила, что не смотрит российские сериалы

Телеведущая Роза Сябитова призналась в шоу «Алена, блин!», что не смотрит российские сериалы.

Сябитова отметила, что периодически сама снимается в отечественных проектах, хоть их и не смотрит. Она назвала себя дорамщицей. Сваха призналась, что очень любит смотреть южнокорейские сериалы.

«Я обожаю! Почему ужасы? Там есть исторические. Да там вся психология! Здрасте! Поэтому нашу не знаю», — поделилась телеведущая.

Журналистка Алена Жигалова предложила Сябитовой игру, в которой она должна была выбрать среди трех претендентов, на ком поженится, с кем проведет ночь и от кого избавится. В первой тройке предложенных были актеры Иван Янковский, Никита Кологривый и Глеб Калюжный. Сваха призналась, что не знает никого из вышеперечисленных.

Жигалова напомнила Сябитовой о скандале с Никитой Кологривым, после которого он отбыл семь суток в спецприемнике. Артист устроил пьяный дебош в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

Жигалова предложила представить Сябитовой, что было бы, если бы Кологривый укусил ее. На это сваха ответила, что «лучше с ней не связываться». Телеведущая также не удивилась скандалам молодого актера.

«Это все не ново. Наше поколение тоже этим занималось. Правда, мы делали это более художественно», — рассказала сваха.

Ранее Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком после скандала.