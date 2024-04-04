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Родион Газманов возмутился вопросу о смене фамилии брата

Певец Родион Газманов заявил, что его не стоит спрашивать о смене фамилии брата

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Певец Родион Газманов возмутился в беседе с mk.ru вопросу о сменившем фамилию брате Филиппе.

Газманов заявил, что стоит спрашивать подобное у его брата, а не у него. Артист отметил, что даже если бы и знал, то все равно не сказал причины этого решения Филиппа.

«Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло», — добавил исполнитель.

2 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что пасынок Олега Газманова Филипп отказался от фамилии певца.

Филипп сменил фамилию с Газманова на Муравьева. Это девичья фамилия его матери. Пасынок артиста является совладельцем ООО «Фрейтер», которое занимается грузоперевозками. Выручка фирмы превысила миллиард рублей. В Едином государственном реестре юрлиц данные уже изменены.

По данным издания, смена фамилии может быть связана именно с бизнесом. Как отмечает Mash, Олега Газманова внесли в санкционный список ЕС в октябре 2022 года.

Ранее Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе».

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