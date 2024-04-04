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На Кинопоиск составили протокол об ЛГБТ-пропаганде*

На онлайн-кинотеатр Кинопоиск составили протокол по делу о ЛГБТ-пропаганде

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Максим Блинов/РИА Новости

На онлайн-кинотеатр Кинопоиск составили протокол по делу о «пропаганде» ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Канал обнаружил, что материалы по статье 6.21 КоАП РФ поступили в Таганский суд Москвы.

Как правило, на стриминговые сервисы составляют протоколы по другой статье — о демонстрации среди несовершеннолетних материалов, в которых показаны нетрадиционные отношения (6.21.2 КоАП). Такие протоколы касаются фильмов с неправильной маркировкой возраста.

Сам кинотеатр пока не комментировал новый протокол.

За демонстрацию подобных отношений Кинопоиск уже оштрафовали на 3 миллиона рублей в 2023 году.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатр за показ фильмов «Дылда» Кантемира Балагова, «Бриджит Джонс: Грани разумного» Бибана Кидрона и оскароносной «Зеленой книги» без маркировки «18+». Telegram-канал Mash, сообщивший о штрафе, не уточнял, о каком именно стриминге идет речь.

Ранее полиция нашла признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях солиста «Порнофильмов».

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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