Суд оштрафовал Руслана Белого* за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) за нарушения правил работы иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал судов Москвы.

По данным издания, Белый опубликовал пост на платформе «Дзен» в сентябре 2023 года без маркировки иноагента. В его отношении был составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом). Суд назначил Белому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Руслан Белый попал в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года, в исключении из перечня ему отказали. Включение в иноагентский список в Минюсте мотивировали политической деятельностью артиста и принятием им участия «в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом».

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее Руслан Белый раскрыл свой заработок в Comedy Club.