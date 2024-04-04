Анита Цой едва не рассталась с мужем

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Пятым каналом», что чуть не рассталась с мужем Сергеем на гастролях.

Цой рассказала, что во время тура просила супруга выступать вместе с ним, однако тот был не рад этой идее. По ее словам, Сергей – не любитель выходить на сцену. Из-за этого между парой случился конфликт.

«Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там – нет», — поделилась исполнительница.

Анита Цой вышла за супруга в 19 лет. Она рассказывала, что вступила в брак против воли. По словам артистки, ее родственники сосватали и отдали в семью мужа по старым корейским традициям.

«На свадьбе, в знак протеста, я отказалась надевать фату и пела гостям песню Олега Газманова «Путана». Но никто кроме меня и еще нескольких моих ближайших родственников не понял моего революционного выступления, а наоборот, наперебой хвалили «веселую» невесту», — вспоминала певица в 28-ю годовщину свадьбы.

По словам Цой, позже Сергей добился ее расположения и любви.

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