Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анита Цой едва не рассталась с мужем

Певица Анита Цой призналась, что чуть не рассталась с мужем на гастролях

close
100%
anitatsoy/VK

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Пятым каналом», что чуть не рассталась с мужем Сергеем на гастролях.

Цой рассказала, что во время тура просила супруга выступать вместе с ним, однако тот был не рад этой идее. По ее словам, Сергей – не любитель выходить на сцену. Из-за этого между парой случился конфликт.

«Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там – нет», — поделилась исполнительница.

Анита Цой вышла за супруга в 19 лет. Она рассказывала, что вступила в брак против воли. По словам артистки, ее родственники сосватали и отдали в семью мужа по старым корейским традициям.

«На свадьбе, в знак протеста, я отказалась надевать фату и пела гостям песню Олега Газманова «Путана». Но никто кроме меня и еще нескольких моих ближайших родственников не понял моего революционного выступления, а наоборот, наперебой хвалили «веселую» невесту», — вспоминала певица в 28-ю годовщину свадьбы.

По словам Цой, позже Сергей добился ее расположения и любви.

Ранее Анита Цой рассказала, как решает проблемы с помощью иглоукалывания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами