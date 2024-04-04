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Россияне назвали любимых героев сказок

Илья Муромец и Иван-Царевич оказались любимыми героями сказок у россиян

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Художник Иван Билибин/А. Свердлов/РИА Новости

Иван-Царевич и Илья Муромец оказались любимыми героями сказок у россиян. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на результаты опроса образовательной платформы Skillbox и сервиса Marketolog.

Илья Муромец набрал самое большое количество голосов среди положительных героев — 18%. Также в топ протагонистов сказок вошли Василиса Премудрая, солдат из «Каши из топора» и Морозко.

Топ антигероев возглавила Баба-Яга с 31% голосов. В него также вошли Кощей Бессмертный, Домовой, Змей Горыныч и Лиса из «Колобка».

Самыми желанными волшебными предметами россияне назвали исполняющую желания щуку, шапку-невидимку и скатерть-самобранку.

Накануне фильм режиссера Ильи Учителя под названием «Летучий корабль», снятый по мотивам популярной одноименной анимационной сказки Гарри Бардина, снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Ранее Яна Рудковская потеряла голос из-за нового вируса.

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