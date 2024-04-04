Стало известно об убытках косметической компании Лерчек

Доход от косметического бизнеса блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) упал в два раза за последний год. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, за 2022 год Чекалина получила 254 млн рублей чистой прибыли с ООО «Би Фит», которое занимается продажей косметики и марафонов от Лерчек. Однако в 2023-м доход блогерши упал до 78 млн рублей, что на 176 млн меньше, чем за предыдущий год.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В конце февраля блогерша намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом.

22 марта Чекалина подала на развод. 25-го числа было рассмотрено дело мировым судьей 246-го судебного участка Москвы, однако супруги не пришли на заседание.

Ранее суд отклонил иск Блиновской о признании незаконной недоимки на 1,4 млрд рублей.