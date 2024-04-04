Рособрнадзор ответил на слухи об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг слухи об использовании текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, слухи об использовании текстов Алексиевич в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку не соответствуют действительности.

«Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются», — заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что источником информации послужили различные частные тренировочные ресурсы для подготовки к ЕГЭ. Как они отмечают, ФИПИ провел анализ содержания некоторых популярных интернет-ресурсов подобного рода и действительно обнаружил на них тексты Алексиевич. Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как «сознательную провокацию».

В январе 2022 года американский журнал Forbes включил белорусскую писательницу Светлану Алексиевич в топ-50 самых успешных женщин старше 50 лет в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Ранее автор исторического детектива раскритиковал одноименный сериал «Цербер».