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Рособрнадзор ответил на слухи об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг данные о внесении текстов Алексиевич в варианты ЕГЭ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Рособрнадзор опроверг слухи об использовании текстов белорусской писательницы Светланы Алексиевич на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, слухи об использовании текстов Алексиевич в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку не соответствуют действительности.

«Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются», — заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что источником информации послужили различные частные тренировочные ресурсы для подготовки к ЕГЭ. Как они отмечают, ФИПИ провел анализ содержания некоторых популярных интернет-ресурсов подобного рода и действительно обнаружил на них тексты Алексиевич. Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как «сознательную провокацию».

В январе 2022 года американский журнал Forbes включил белорусскую писательницу Светлану Алексиевич в топ-50 самых успешных женщин старше 50 лет в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Ранее автор исторического детектива раскритиковал одноименный сериал «Цербер».

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