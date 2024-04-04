Бьянка рассказала о желании сделать новую пластику

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в беседе с Voice, что очень хочет сделать себе безоперационную подтяжку лица.

Бьянка планирует пройти процедуру через два года.

«Буду выглядеть на десять лет моложе. Точно сделаю, но не сейчас», — рассказала артистка.

Липницкая также рассказала, что больше не намерена увеличивать себе губы с помощью гиалуроновой кислоты. Певица объяснила, что это очень больно.

В январе Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции — липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром. Через месяц артистка заявила, что делала пластическую операцию. Она восстанавливалась дома.

Ранее Бьянка рассказала, как проведет концерты после пластической операции.