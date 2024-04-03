Появились необычные подробности в деле об избиении звезды «Голоса»

Финалиста шоу «Голос», певца Ладислава Бубнара избили пылесосом за отказ поддерживать убыточный бизнес. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Менеджер Ладислава Бубнара Алиса признавалась, что артиста избил знакомый в Москве из-за обиды. Она рассказала, что звезда «Голоса» помог своему приятелю открыть спа-салон. Он арендовал помещение, однако затем перестал поддерживать бизнес. По словам девушки, тогда обидевшийся друг ворвался в вокальный кабинет Бубнара и ударил его. Алиса заявила, что артист поскользнулся от удара, потеряв сознание, а приятель продолжил избивать его ногами.

По данным канала, у артиста пробита голова. Он находится в тяжелом состоянии, но на амбулаторном лечении. В то же время по данным Telegram-канала Mash, врачи диагностировали исполнителю ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Бубнара отпустили домой после оказания первой помощи.

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