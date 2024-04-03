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Калашникова рассказала, как ее мать спасла отца от теракта в «Крокусе»

Певица Калашникова заявила, что ее отец хотел пойти на концерт «Пикника» в «Крокусе»

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что ее отец и брат могли быть пострадавшими в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Калашникова объяснила, что ее отец и брат планировали пойти в тот день на концерт группы «Пикник», однако мать певицы не пустили их.

«К счастью, моя мама помешала этим планам. Она сказала папе и брату, мол, ну куда вы пойдете, маленькому Дане (это мой сыночек) нужно помочь с уроками. И в итоге все закрутились в делах, и, слава Богу, мои близкие не поехали на этот концерт», — поделилась артистка.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Известно, что во время теракта присутствовал актер Сергей Светлаков. Сергей Бурунов мог также оказаться на его месте, но тот опоздал на концерт.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, хайповавших на теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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