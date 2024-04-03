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Настя Ивлеева заработала на энергетиках и чипсах 93 млн рублей

Прибыль компании блогерши Насти Ивлеевой составила более 93 млн рублей

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насти Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год. Shot отмечает, что у фирмы есть недоимки по налогам за НДС в размере 398 206 рублей, НПО — миллион 302 тысячи 582 рубля и страховые взносы — миллион 115 тысяч 835 рублей.

Компания «Коленки пчелы» занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, позиционировавшихся как продукты от Насти Ивлеевой.

В феврале 2024 года Super сообщал, что счета «Коленки пчелы» заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС). Точная причина блокировки неизвестна, но, по данным издания, она может быть связана с неуплатой налогов, сборов, пени и штрафа.

22 марта в центре Москвы состоялось техническое открытие бара Nudles, который по ряду признаков может принадлежать Ивлеевой.

Ранее из меню бара Ивлеевой пропали коктейли с отсылками к «голой вечеринке».

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