Юлия Паршута рассказала, на что не готова пойти в экстремальных шоу

Певица Юлия Паршута призналась в беседе с lady.mail.ru, что не готова идти по головам и отказываться от своих моральных принципов ради победы в экстремальных шоу.

Паршута участвовала в проекте «Выжить в Самарканде». Артистка призналась, что столкнулась с трудностями и недомоганием на проекте. Она пожаловалась на недосып, болезнь и отсутствие привычных условий.

«Поначалу мне действительно было непросто. Но я боец. На проекте я себя не берегла и не жалела. О чем не жалею», — поделилась певица.

Паршута добавила, что могла бы поучаствовать в подобном проекте снова, если будет чувствовать себя абсолютно здоровой, эмоционально устойчивой и уверенной в своих силах.

В шоу «Выжить в Самарканде» артисты, медийные личности и лидеры мнений соревновались в испытаниях на вылет с обычными людьми из российских городов за приз в 10 миллионов рублей. Победители ряда состязаний проводили ночь в шикарном отеле, в то время как проигравшие отправлялись в горный лагерь, где испытывали трудности из-за нехватки еды, воды и жилищных условий.

Ранее Юлия Паршута ответила на слухи о романе с Марком Тишманом.