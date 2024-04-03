Звезда «Универа» призвала выбросить микроволновки

Актриса Мария Кожевникова призвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) избавиться от микроволновок.

«Если вы еще используете микроволновку – выбросите ее! Срочно! Я серьезно!» — заявила артистка.

Кожевникова сообщила, что не использует микроволновку уже более 15 лет. Она считает, что данный прибор вреден для здоровья. В качестве доказательств своих слов она прикрепила отрывок из интервью блогера Александра Дзидзарии и кандидата технических наук Владимира Тюняева.

«С точки зрения воздействия физического фактора это СВЧ 2.4 ГГц стоит магнетрон, который нас облучает, это раз. <…> А то что пища в ней, по нашим исследованиям, которые мы проводили, это, извините, (фекалии), которые можно выбросить в помойку, потому что меняет молекулярная структура вообще любой пищи. <…> Не усваивается, не переваривается, это токсины в чистом виде», — заявил Тюняев.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что микроволновки абсолютно безопасны — при использовании в соответствии с инструкциями производителя.

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