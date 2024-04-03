Ида Галич пожаловалась на травлю «анонимов-вонючек»

Телеведущая и блогерша Ида Галич пожаловалась в Telegram-канале на травлю анонимных аккаунтов.

Галич опубликовала пост с одного Telegram-канала, в котором ее пристыдили за то, что ее сын носит сандалии с носками в Дубае. Артистка возмутилась. Она отметила, что в ОАЭ часто бывает жарко на улице и холодно в помещении из-за кондиционеров.

«И надеть на дите сандалии без носочков почти невозможно, потому что это всегда либо мозоли, либо песок. Интересно, что в комментариях более адекватные люди, чем этот дебил, выплевывающий подобный «контент», — заявила блогерша.

По словам Галич, подобные этому каналу «анонимы-вонючки» занимаются травлей звезд в социальных сетях. Телеведущая понадеялась, что в России введут закон, который будет побороться с публичной травлей.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время за вас возьмутся органы, что появится какой-то закон о травле, позволяющий уберечь людей от подобных психов», — отметила телеведущая.

Галич намерена занести в черный список всех рекламодателей, которые сотрудничали с устроившим ей травлю Telegram-каналом.

«Потому что, покупая рекламу на таком ресурсе, компании по факту поддерживают травлю меня и моего ребенка. P.S. Ни разу не уважаемый админ, у вас все будет плохо, отвечаю», — заключила телеведущая.

Ранее Ида Галич выступила с заявлением о таджиках после теракта в «Крокусе».