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Звезда «Голоса» попал в больницу после избиения в Москве

Mash: в Москве избили финалиста шоу «Голос» Ладислава Бубнара

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ladislav_bubnar_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Финалист шестого сезона шоу «Голос» Ладислав Бубнар попал в больницу, после того, как певца избил знакомый в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи диагностировали исполнителю ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Бубнара отпустили домой после оказания помощи. О том, что артиста побил знакомый, рассказал сам музыкант врачам. Сейчас в причинах инцидента разбирается полиция.

Ладислав Бубнар родился в Словакии, а в 18 лет переехал в Чехию, чтобы обучаться в Пражской консерватории. Он был полуфиналистом чешско-словацкого проекта «Суперстар», а также дошел до полуфинала в международном конкурсе «Новая волна». В 2017 году артист переехал в Россию, где принял участие в шоу «Голос». На проекте Бубнар занял третье место.

В конце февраля сообщалось, что в Москве избили звезду реалити-шоу «Дом-2» Дениса Мокроусова. Шоумен подрался с соседом Александром П. Инцидент произошел в столичном районе Филевский парк. После ссоры шоумен вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Причина недопонимания между мужчинами неизвестна.

Ранее Волочкова вспомнила, что поругалась с дочерью из-за квартиры Керимова.

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