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Мария Захарова рассказала, какая у нее любимая песня

Захарова призналась, что песня «До свидания, мама!» останется с ней навсегда

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призналась, что у нее есть особо любимая песня из 90-х.

«Я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и, главное, клип группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!»...» — вспомнила Захарова.

Она добавила, что мелодия, драйв и слова композиции остались с ней навсегда. По словам Захаровой, именно клип «Морального кодекса» стал первым отечественным музыкальным видеороликом, который продолжил эпоху видеоклипов в России. Она считает, что на заданный Сергеем Мазаевым и Федором Бондарчуком стандарт качества ориентировались все звезды российского шоу-бизнеса.

В феврале Захарова рассказала, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской «Сила моя со мной». Дипломат отметила, что разговор с Успенской состоялся примерно полгода назад. Певица тогда призналась, что ей нужна какая-то особая песня к своему юбилею, в которой бы пелось «о самом главном в ее жизни». Успенская вдруг четко произнесла: «Сила моя со мной». Захарова отметила, что именно на эту фразу «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности».

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