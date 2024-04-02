Звезда «Зачарованных» с терминальной стадией рака приготовилась к худшему

Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли Хиллз, 90210» Шэннен Доэрти, борющаяся с терминальной стадией рака, призналась, что уже приготовилась к худшему исходу болезни. Подкаст актрисы цитирует TMZ.

По словам Доэрти, она расхламляется, чтобы, когда ее не станет, ее родным не пришлось разбираться с ненужными им вещами.

Кроме того, добавила американская актриса, она хочет облегчить жизнь своей матери. Она планирует распродать ценные вещи, включая антиквариат, и отправиться в путешествие с родительницей, а оставшееся отложить для семьи.

«Маме будет очень трудно, я хочу, чтобы ей было легче, чтобы не надо было разбирать гору барахла», — объяснила она.

Доэрти борется с раком груди с 2015 года. Болезнь выходила в ремиссию, однако рак вернулся в 2023 году и распространился на кости.

Ранее Доэрти публично поддержала британскую герцогиню Кейт Миддлтон после того, как у принцессы диагностировали рак.

Актриса обратилась к людям, которые распространяли лживые слухи о принцессе и выдумывали разные теории заговора.

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