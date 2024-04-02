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Валерия рассказала об оригинальном подарке Пригожину

Певица Валерия подарила Пригожину словарь из-за неправильного произношения слова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Валерия призналась в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что однажды подарила мужу, продюсеру Иосифу Пригожину, орфографический словарь на день рождения.

Валерия решила вручить такой оригинальный подарок по двум причинам. Артистка призналась, что тогда испытывала финансовые трудности. Второй причиной стало неправильное произношение слова «хозяева» у шоумена. Певица уточнила, что на тот момент они только познакомились.

«В тот момент мои финансы пели романсы, я подумала, что надо придумать что-то оригинальное. Он очень своеобразно произносил слов «хозяева», ставил ударение в конце слова. Взяла словарь, нашла это слово, подчеркнула, закладочку вложила и подарила ему. Чтобы никогда в жизни он это слово больше не произносил на старый манер», — поделилась исполнительница.

Подарок стал напоминанием первых дней знакомства пары. В 2024 году артистка и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака. Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы.

Ранее Пригожин ответил, бьет ли тарелки с Валерией на эмоциях.

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