Путин встретился с Эмиром Кустурицей

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 2 апреля, провел встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Встреча состоялась в Кремле. Режиссер рассказал российскому лидеру о своих планах.

В конце марта Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ.

Он признался, что и без документа считает себя гражданином России, так как любит страну.

Ранее Кустурица сообщил, что планирует снять новый фильм «Инженер легких прогулок» в российском городе Сочи. Фильм расскажет о жизни молодого трубочиста, который занимается «инженерией легких прогулок» — ходит гулять с теми, кто нуждается в компании.

До этого Кустурица рассказал, что снимет фильм на русском языке «Преступления без наказания». По словам режиссера, он планирует завершить сценарий в апреле, а затем, в сентябре, начнет подготовку к съемкам.

Ранее Кустурица заявил, что русское искусство невозможно отменить.