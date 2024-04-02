Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с Эмиром Кустурицей

Путин провел встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 2 апреля, провел встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Встреча состоялась в Кремле. Режиссер рассказал российскому лидеру о своих планах.

В конце марта Кустурица не исключил, что может получить паспорт РФ.

Он признался, что и без документа считает себя гражданином России, так как любит страну.

Ранее Кустурица сообщил, что планирует снять новый фильм «Инженер легких прогулок» в российском городе Сочи. Фильм расскажет о жизни молодого трубочиста, который занимается «инженерией легких прогулок» — ходит гулять с теми, кто нуждается в компании.

До этого Кустурица рассказал, что снимет фильм на русском языке «Преступления без наказания». По словам режиссера, он планирует завершить сценарий в апреле, а затем, в сентябре, начнет подготовку к съемкам.

Ранее Кустурица заявил, что русское искусство невозможно отменить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами